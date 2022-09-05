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Terör örgütüne büyük bir darbe daha! Hepsi yakalandı

PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu.

05.09.2022 - 19:15 |
Terör örgütüne büyük bir darbe daha! Hepsi yakalandı

Diyarbakır Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgüt mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

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Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ifade işlemleri devam ediyor.

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Terör örgütüne büyük bir darbe daha! Hepsi yakalandı

Terör örgütüne büyük bir darbe daha! Hepsi yakalandı