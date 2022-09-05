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6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

MSB: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

05.09.2022 - 17:50 |
6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

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