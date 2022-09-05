6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu
MSB: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
05.09.2022 - 17:50 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.
Teröristler için kaçınılmaz son belli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/6zgQ19T8Bd