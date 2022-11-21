Terör örgütüne ağır darbe! Yerle bir edildi, İHA ve F-16 peş peşe havalandı

Mersin’deki Polis Evi ve İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırılarının ardından “Hesap zamanı” mesajı vererek harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), önceki gece PKK/YPG terör örgütüne karşı düğmeye bastı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gece saatlerinde başlayan Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’nda belirlenen terör hedefleri eşzamanlı olarak imha edilirken, harekâtın detayları ortaya çıktı.

70 HAVA ARACIYLA

Yurt genelindeki 6 farklı üsten kalkan uçaklarla, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki hedefler eşzamanlı vuruldu. 50’den fazla F-16 ve yaklaşık 20 civarında TİHA/İHA/SİHA’nın (AKINCI, TB2 ve ANKA) katıldığı bildirildi. Sınırda konuşlu topçu bataryaları da harekâta destek verdi.

SİHA’LARDAN NOKTA ATIŞI

Harekât kapsamında hedef tespiti yapan yerli İHA ve SİHA’ların da taşıdıkları hassas güdümlü füzelerle terör hedeflerine karşı başarılı atışlar gerçekleştirdiği öğrenildi. İnsansız hava araçlarının lazer güdümlü ve sığınak delici mühimmat kullanıldığına işaret edildi. Harekâta ayrıca, havadan erken ihbar ve komuta kontrol uçağı ile tanker uçaklarının da destek verdiği belirtildi.

KOBANİ İLK KEZ VURULDU

Hürriyet'te yer alan habere göre; ağırlıklı olarak Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’nin kontrolündeki Kobani (Ayn el Arap), Tel Rıfat ve Derik çevresindeki hedefler imha edildi. Kobani ilk kez vuruldu. Harekâtın Irak bölümünde ise başta 140 kilometre içerideki Asos ile 90 kilometre içerideki Kandil olmak üzere terör noktaları hedef alındı. Vurulan noktalarda terör örgütünün eğitim kampları, mağaraları, barınakları, sığınakları ve lojistik yollarının yıkıldığı ifade edildi.

İlk aşamada 81 hedef vuruldu, sonra 89’a yükseldi. İstiklal Caddesi’nde altı kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 81 kişi yaralanmıştı.

ECRİN VE YAĞMUR’UN ADI...

Milli Savunma Bakanlığı, terör hedeflerini vuran bombaların üzerine askerlerce İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur’un isimlerinin yazılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

BAKTIM ECRİN YERDE YATIYORDU

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında eşi Yusuf Meydan (34) ile kızı Ecrin’i (9) kaybeden Mevlüdiye Meydan (33), kayınbiraderinin nişanı öncesi 13 Kasım’da ailece gezmeye çıktıklarını belirterek o anları anlattı:

“Önce Nişantaşı’na gittik. Ecrin, oradaki bir parkta kedilerle oynadı. Sonra İstiklal Caddesi’ne gittik. Çocuklar acıkınca bir hamburgerciye gittik. Yusuf, kumpir Yemek istediğini söyledi. Yürüme mesafesindeki kumpircilere baktık. Herkes birbirine yakındı ve yürüyorduk. Ben de mağazaların vitrinlerine bakıyordum.

SIRTIMDA HİSSETTİM

Patlamanın etkisini sırtımda hissettim. Çok küçük bir bilinç kaybı yaşadım. O sırada insanların kaçıştığını, beni mağazanın içine almak için çekiştirdiklerini gördüm. Eltim, çocukların elini tutmuş; bağırıyordu. O an Yusuf ile Ecrin’in yerde yattığını gördüm, bir adım bile atamamışlardı. Yusuf’un nabzını kontrol ettim, yaşamıyordu. Ecrin nefes alıyordu. İki parmağını sadece bir deri parçası tutuyordu. Tampon yapmaya çalışırken, ambulansı aradım.”

TERÖRE LANET OLSUN

Pençe- Kılıç Hava Harekâtı’nın içine bir nebze de olsa su serptiğini dile getiren anne Meydan, “Kızımın ve eşimin kanı yerde kalmasın. Terörün her türlüsüne lanet olsun. Hiçbir dava, masum bir çocuğun kanı kadar değerli değil” diye konuştu.

ERDOĞAN’DAN TALİMAT ANI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pençe - Kılıç Hava Harekâtı’nın emrini Endonezya ziyareti dönüşünde verdi. İletişim Başkanlığı’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Endonezya dönüşünde Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’nın başlatılması talimatını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a verdiği ana ait görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta Erdoğan’a Bakan Akar tarafından gösterilen haritanın güvenlik için ‘buzlanması’ dikkat çekti.