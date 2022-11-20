Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Terör örgütünün inleri yerle bir edildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe Kılıç Harekatı'nın detayları ortaya çıktı. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden yapılan terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta, gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen harekat öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin brifing alan Akar'ın "Şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" talimatının ardından uçaklar üslerinden havalandı. Yurt genelindeki 6 farklı üsten kalkan uçaklar, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki hedeflere eş zamanlı harekat gerçekleştirdi. Muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA ve SİHA'larla birlikte 70'e yakın hava aracının görev aldığı harekatta teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depoların aralarında bulunduğu hedefler imha edildi. Akıncı Taarruzi İHA'nın da görev aldığı harekatta Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı (Aynularab), Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı vuruldu. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı'nın (Aynularab) da yer alması dikkati çekti.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri vurdu. Harekatın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89'a yükseldi. Özellikle İstiklal Caddesi'nde ikisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaraladığı bombalı saldırının hemen ardından 81 hedefe yönelik gerçekleşen hava harekatı dikkati çekti. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin bulunduğu belirtilirken, harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı.

Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur'un isimlerinin askerler tarafından terör hedeflerini vuran bombaların üzerine yazılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yoğun beğeni aldı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur’u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Pençe-Kılıç Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekatına dair görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, “Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi!” ifadeleri kullanıldı.