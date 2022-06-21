GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTerör örgütü PKK çözülüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular
HaberlerGündem Haberleri Terör örgütü PKK çözülüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular
ABONE OL

Terör örgütü PKK çözülüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucunda 4 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Teslim olan teröristlerin 2013 ve 2015 yıllarında örgüte katıldıkları tespit edildi.

21.06.2022 - 18:59 |
Terör örgütü PKK çözülüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; bugün teslim olan 4 örgüt mensubuyla birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ise teslim olan örgüt mensubu sayısı 47'ye yükseldi” ifadelerine yer verdi.

GÜNCEL HABERLER

Libya tezkeresi Meclis'ten geçti! İki parti "Hayır" oyu verdi

Libya tezkeresi Meclis'ten geçti! İki parti "Hayır" oyu verdi

Terör örgütü PKK çözülüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular

Terör örgütü PKK çözülüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular

Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin'in katiline verilen indirimle ilgili açıklama

Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin'in katiline verilen indirimle ilgili açıklama