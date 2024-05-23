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Terör örgütü DEAŞ'e operasyon yapıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındığı açıklandı.

23.05.2024 - 09:17 | | DHA
Terör örgütü DEAŞ'e operasyon yapıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

13 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adres bilgileri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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