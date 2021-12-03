Terör örgütü bir bir eriyor! Sayı 187'ye yükseldi!
İçişleri Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 187'ye yükseldiği açıklandı.
03.12.2021 - 18:15 |
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle: Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 187'ye yükseldi.