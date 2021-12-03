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Terör örgütü bir bir eriyor! Sayı 187'ye yükseldi!

İçişleri Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 187'ye yükseldiği açıklandı.

03.12.2021 - 18:15 |
Terör örgütü bir bir eriyor! Sayı 187'ye yükseldi!

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle: Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 187'ye yükseldi.

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