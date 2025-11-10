Tercan Ovası’nda kışlık patates bereketi! Türkiye genelinde ilgi görüyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
10.11.2025 - 01:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’ın Tercan ilçesinde kışlık patates hasadı sürerken, kaliteli ve lezzetli ürünler Türkiye genelinde ilgi görüyor.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde kışlık patates hasadı heyecanı yaşanıyor. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçiler tarlalarda hummalı bir çalışma içine girdi.

Verimli topraklarıyla bilinen Tercan’da yetiştirilen kışlık patatesler, hem lezzeti hem de kalitesiyle Türkiye’nin farklı bölgelerinden talep görüyor. Çiftçiler, bu yılki verimden memnun olduklarını belirtirken, patateslerin büyük kısmının iç pazarda değerlendirileceği ifade edildi.

Hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Çiftçiler, hem bereketli bir sezon geçirmenin hem de emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

