GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTemmuz ortasında karla mücadele bitmedi! Görüntüler Türkiye'den...
HaberlerGündem Haberleri Temmuz ortasında karla mücadele bitmedi! Görüntüler Türkiye'den...

Temmuz ortasında karla mücadele bitmedi! Görüntüler Türkiye'den...

14.07.2026 - 08:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Temmuz ortasında karla mücadele bitmedi! Görüntüler Türkiye'den...

Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Kars'ta yaz mevsiminin ortasında karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Selim ilçesine bağlı Tuygun Köyü Yaylası'nda yer yer 3 metreyi aşan kar kütleleri, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla iş makineleri kullanılarak temizleniyor.

Haberin Devamı

Yüksek rakımı nedeniyle karın uzun süre erimediği Tuygun Köyü Yaylası'nda, yaylacılık sezonunun başlamasıyla birlikte köylülerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. Dev kar kütleleri nedeniyle ulaşıma kapalı olan yayla yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açılıyor.

Greyder ve yükleyici iş makinelerinin görev yaptığı bölgede ekipler, yer yer 3 metreyi aşan kar tabakalarını tek tek kaldırarak yolu tamamen kullanılabilir hale getirmek için yoğun mesai harcıyor. Kar duvarları arasında ilerleyen iş makinelerinin oluşturduğu görüntüler ise adeta kış aylarını aratmıyor.

İLGİLİ HABER

Turizmin kalbinde 3,5 milyar liralık dev yatırım! Antalya'da Belek, Kadriye, Karadayı, Altıntaş ve Kundu'da kalıcı olarak değişiyor
Turizmin kalbinde 3,5 milyar liralık dev yatırım! Antalya'da Belek, Kadriye, Karadayı, Altıntaş ve Kundu'da kalıcı olarak değişiyor

Birkaç gün daha sürmesi beklenen çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölge halkı ve besiciler yaylalara daha güvenli ve rahat ulaşabilecek. Özellikle yaz aylarında hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü yaylanın ulaşıma açılması, üreticiler açısından büyük önem taşıyor.
Yaz mevsiminin yaşandığı birçok kentte sıcak hava etkisini artırırken, Kars'ta iş makinelerinin metrelerce yüksekliğindeki kar kütlelerini temizlemesi dikkat çekti. Bu sıra dışı görüntüler, Kars'ın Türkiye'nin en zorlu iklim şartlarından sahip illerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

    Güncel Haberler

    14 Temmuz 2026 altın fiyatları çok sert düştü! Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bugün ne kadar?
    #Ekonomi

    14 Temmuz 2026 altın fiyatları çok sert düştü! Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bugün ne kadar?

    SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞI 2026 DÜZENLEMESİ | Temmuz Emekli Maaşı Meclis’ten Geçti mi? En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu mu?
    #Ekonomi

    SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞI 2026 DÜZENLEMESİ | Temmuz Emekli Maaşı Meclis’ten Geçti mi? En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu mu?

    Bahçelievler'de korkutan ses: Bina acil tahliye edildi
    #Gündem

    Bahçelievler'de korkutan ses: Bina acil tahliye edildi