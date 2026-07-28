Temmuz ayında Türkiye kavruluyor Yüksekova'da karla mücadelede 2 aylık çalışmanın sonuna gelindi
28.07.2026 - 19:26Güncellenme Tarihi:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yer yer 5 metreyi aşan karda yürütülen zorlu çalışmalar sonucunda açılan yollar adeta kar tünellerini andırdı. İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede başlattığı 2 aylık karla mücadele mesaisinde sona gelindi.
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