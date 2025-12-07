TEM'de şoke eden anlar! İtfaiye, balta ile otomobilin camını kırdı

Olay, saat 01.30 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu yan yolda yaşandı. C.Y. yan yolda 77 AED 316 plakalı otomobilini sol şeride çekerek direksiyon kabininde uyudu.

Bu sırada aynı güzergahta çekici ile ilerleyen Tamer Yiğit, otomobilin başına giderek sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın kapılarına ve camlarına vurup otomobili sallayarak sürücüyü uyandırmayı denedi. Sürücünün tepki vermemesi üzerine itfaiye ekipleri, balta ile otomobilin camını kırarak C.Y.’yi uyandırdı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerin ardından C.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı