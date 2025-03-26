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GündemTEM'de feci kaza! 3 tır ve kamyonun karıştığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
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TEM'de feci kaza! 3 tır ve kamyonun karıştığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

26.03.2025 - 16:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

TEM'de feci kaza! 3 tır ve kamyonun karıştığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 TIR ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada bir sürücü kabinde sıkışarak yaralandı. Kaza sebebiyle trafik bir saat kapalı kalırken, araçların kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Kaza, TEM Otoyolu Körfez Hereke geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CHJ 280 plakalı damperli tır, 54 AJJ 494 plakalı kamyon ve 06 DUE 633 plakalı TIR zincirleme kazaya karıştı. Önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan 06 CHJ 280 plakalı damperli TIR sürücüsü kabinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şiddetiyle damperli TIR'ın kabin kısmı kağıt gibi ezildi.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu Ankara istikameti 1 saat kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik eski seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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