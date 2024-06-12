TEM'de feci kamyon kazası: 1 yaralı!

Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece Bahşayiş mevkiinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 41 LL 866 plakalı ip yüklü kamyonun tekerleği patladı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon karşı şeritte yol çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) kamyona çarptı. Kazada sürücülerden biri kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarken KGM’ye ait kamyonun sürücüsü ise araçta sıkıştı.Kazayı gören karayollar işçileri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dakikalarca süren çalışmanın ardından sıkışan kamyon sürücüsünü bulunuğu yerden kurtardı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında kamyonda bulunan malzemeler yola savrulurken, TEM Otoyolu'nda iki şeritte de trafik yoğunluğu oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bir süre sonra yolu kısmen trafiğe açtı. KGM çalışanı işçiler kaza sonrasında çekim yapan gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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