Telefon dolandırıcılığına günde 60 kurban! Tele çakallara özel savcılık...

Telefon dolandırıcılığının çığ gibi artması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’na bağlı olarak çalışacak özel bir büro kuruldu. Bu büroda görev alan 3 savcı, sadece tele dolandırıcılık şikayetlerini soruşturacak. Böylece şikayetler çok daha hızlı sonuca bağlanacak.

BRANŞLAŞACAKLAR

Savcılar arasında branşlaşma anlamına da gelen özel büro, daha önce de aile içi şiddetle ilgili kurulmuştu. Tele dolandırıcılıkla ilgili kurulan büronun görevi, suçlu profillerini ortaya çıkartarak dolandırıcılığı önlemek, delillerin daha hızlı toplanmasını sağlamak ve en kısa sürede suçluları yakalayarak caydırıcı cezalara çarptırılmalarını sağlamak olacak. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nda toplamda 42 savcı görev yapıyor. Bu savcılardan 3’ü sadece tele dolandırıcılık soruşturmalarını üstlenecek. Savcılar tele dolandırıcılıkla ilgili müracaatları kabul edecek ve soruşturmayı yönetecek. Suçlu profilini daha iyi tanıdığı için, gerekirse dosyaları birleştirecek ve sonuca çok daha hızlı ulaşacak. Savcılar, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ndeki polislerle de direkt irtibatlı olacak. Böylece sadece suçlunun yakalanması değil, suçun önlenmesindeki süreç de hızlandırılacak.

HİPNOTİZE EDİYORLAR

Emekli polis İsa Altun, ‘Ortam Sanal Suç Gerçek’ isimli kitabı için Türkiye’nin ilk telefon dolandırıcılarından A.Z. ile Şanlıurfa’da röportaj yapmıştı. İlkokul mezunu olan, memleketi Şanlıurfa’dan sadece askerlik için ayrılan A.Z. şeytanı bile kandıran dolandırıcılık yöntemini şöyle anlatmıştı: “Bu işi yaparken bir kere milletin zaafları, korkuları çok iyi kullanılır. Kurbanın bilgileri hacker tarafından e-ticaret sitesi ya da üye oldukları derneklerin sitesinden çalınır. İki grup işbirliği halinde çalışır. Mesela, bir grup kurbanın evini arar. Eşi telefona çıkar. Kendini polis-asker-savcı olarak tanıtan elemanlar telsiz sesi de duyulabilecek şekilde konuşur. İkinci grup kurbanı cep telefonundan arar. Terör örgütü bağlantısı ile ilgili önce korkutma ardından da güven verici konuşmalar yapılır. Polislerin evde olduklarını söylerler. Bu sırada internet üzerinden bir yazılım aracılığı ile telekonferans yapılır. Kurban evdekilerle konuştuğunda polislerin orada olduğundan emindir. Artık hipnotize olmuştur. Telefonu kapatmaması söylenir. Telefonda kendisine verilen hesaba ATM’den parayı yatırır. Telefonu kapattığında o hesap numarasını hatırlayamaz.”

İŞTE SON KURBAN

Tüm uyarılara rağmen her gün onlarca kişiyi mağdur eden dolandırıcıların son hedefi İstanbul’da yaşayan içmimar Fatma Gülsemin Dorkan oldu. 77 yaşındaki Dorkan’ı arayan bir kişi, kendisini Gayrettepe’de görevli Başkomiser Volkan Çağdaş olarak tanıttı, “Nüfus cüzdanınız FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün eline geçmiş. Adınıza suç işleniyor. Konuyu Cumhuriyet Başsavcısı Tarık Uysal ile birlikte takip ediyoruz” dedi. İnandırıcı olmak için de Dorkan’a iki hesabının bulunduğu bankaların bilgilerini ve kart şifrelerini söyledi. Dorkan sözde polisin yönlendirmesiyle bankaya gidip 5 bin dolar ve 3 bin Euro’yu çekti, kendisini evinin önünde bekleyen bir kişiye teslim etti. Dolandırıcı bununla yetinmedi, biri 114 bin, diğeri 100 bin liralık hesaplarındaki tüm paraları da hesabına havale ettirdi. Dolandırıldığını geç de olsa anlayan Dorkan, polise gitti. Polis o gün parayı teslim alan kişinin taksiyle geldiğini tespit etti. Taksideki güvenlik kamerası görüntülerinden parayı teslim alan kişinin Gökhan Samsa olduğu belirlendi. Samsa, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KİMLER DOLANDIRILMADI Kİ



Prof. Dr. Erdener Yurtcan: 4.5 milyon TL’sini kaptırdı.

Prof. Dr. Canan Karatay: 50 bin dolar ve 10 bin TL’sini iki ayrı parka bıraktı. Karatay olaydan sonra “Hipnotize oldum” demişti.

Yazar Adalet Ağaoğlu’nun eşi Yüksek Mühendis Halim Ağaoğlu: Banka yoluyla 50 bin lira havale etti.

Şarkıcı Ümit Sayın: 5 saat boyunca dolandırıcılar tarafından telefonda tutulan Ümit Sayın 30 bin TL’sini havale yoluyla gönderdi.

Futbolcu Burak Yılmaz: “Trabzon Valisi’yim” diyen dolandırıcılara 10 bin TL gönderdi.

Müzisyen Sadun Aksüt: 67 senede biriktirdiği 73 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdı.

Emekli Profesör Ahmet Demirel: Kendisini polis olarak tanıtan şüphelilere 10 milyon lira teslim etti.

Sosyolog Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı: Kendisini polis olarak tanıtan kişilere banka hesabındaki paraları teslim etti. Dolandırıcılar ikinci kez arayınca biri yakalandı. (Hürriyet)