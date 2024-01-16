Telefon dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±na 15 ilde operasyon

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ suÃ§lar soruÅŸturma bÃ¼rosu tarafÄ±ndan yapÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 71 ÅŸÃ¼phelinin farklÄ± yÃ¶ntemlerle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÃ¼phelilerin vatandaÅŸlarÄ± arayarak kendilerini polis, savcÄ±, banka veya kredi kurumlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi tespit edildi. ÅžÃ¼phelilerin kandÄ±rdÄ±klarÄ± maÄŸdurlarÄ± hesaplarÄ±nda bulunan paralarÄ± kendilerine ya da birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kiÅŸilerin hesaplarÄ±na gÃ¶nderilmesini saÄŸladÄ±klarÄ± belirlendi.



ÅžÃ¼pheliler tarafÄ±ndan internet Ã¼zerinden sahte trafik sigortasÄ± sitesi oluÅŸturarak trafik sigortasÄ± yaptÄ±rmak isteyenleri de tuzaklarÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼kleri belirlendi. Â BaÅŸsavcÄ±lÄ±k kimlik bilgileri tespit edilen 71 ÅŸÃ¼phelinin 69 farklÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla yaklaÅŸÄ±k 5 milyon 885 bin lira haksÄ±z kazanÃ§ temin ettiklerini belirledi.Â



YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda 5 ÅŸÃ¼phelinin halen cezaevinde tutuklu olduÄŸu, 2 ÅŸÃ¼phelinin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu tespit edildi. 64 ÅŸÃ¼phelinin ise yakalanmasÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Ä°stanbul, AdÄ±yaman, Ankara, Bolu, DiyarbakÄ±r, ElÃ¢zÄ±ÄŸ, Ä°zmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, ÅžanlÄ±urfa, TekirdaÄŸ, Tokat, UÅŸak ve Yalova'da ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda 41 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 7 ÅŸÃ¼pheli emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken 34 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor. Operasyonlarda evlerde yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da dijital materyal, ruhsatsÄ±z silah, 23 fiÅŸeÄŸe el konulduÄŸu ve firari ÅŸÃ¼phelilerin yakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â



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