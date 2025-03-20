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Tekrdağ'da korkunç kaza! Gösteri için Türkiye'ye gelen Sırp dansçı hayatını kaybetti

20.03.2025 - 17:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tekrdağ'da korkunç kaza! Gösteri için Türkiye'ye gelen Sırp dansçı hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Sırp dansçı Srdjan Budic (30) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sırp dansçı Srdjan Budic'in kullandığı BG 2043 DB Sırbistan plakalı otomobil, köprünün beton ayağına çarptı. İhbarla bölgeye otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Budic ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Budic, kurtarılamadı.

İSTANBUL'A GİDİYORMUŞ

Diğer yandan Srdjan Budic'in yanındaki 3 arkadaşı ile İstanbul'da bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Budic'in, 16-19 Ocak tarihlerinde yine İstanbul'da düzenlenen Lindy Hop-Jazz Festivali'ne de katıldığı ortaya çıktı. Budic'in, buradaki deneyimlerini sosyal medya hesabından da paylaştığı görüldü.

Tekrdağda korkunç kaza Gösteri için Türkiyeye gelen Sırp dansçı hayatını kaybetti

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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