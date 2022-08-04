TEKNOFEST Kısa Film Yarışması başvuru tarihi uzatıldı

TEKNOFEST 2022 etkinlikleri kapsamında Canik Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması’nın başvuru tarihi 22 Ağustos’a kadar uzatıldı.

“YOĞUN BAŞVURU OLMASI BİZLERİ ÇOK SEVİNDİRDİ”

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında ilk kez düzenlenecek olan kısa film yarışmasına yoğun bir başvuru olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan merakını arttırmayı amaçlayarak düzenlediğimiz kısa film yarışmamıza yoğun başvuru olması bizleri çok sevindirdi.

Yurt içinden ve yurt dışından Belediyemize gelen yoğun talepler üzerine kısa film yarışmamızın son başvuru tarihini 22 Ağustos’a kadar uzattık. TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan kısa film yarışmamıza katılacak olan tüm katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.

Canik Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması’nda birinciliği elde eden filme 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Yarışma kapsamında TEKNOCANİK 2022 Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film ise aksiyon kameranın sahibi olacak.