Tekne yanaştırma cinayeti davasında gelişme! Baba ve oğluna karar verildi

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ümit Büyükgöze ve Doğukan Büyükgöze getirilirken, şikayetçiler Burçin ve Hakan Uygun ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Şikayetçilerin avukatı Özge İrem Aksu, Doğukan ve Ümit Büyükgöze hakkında herhangi bir indirim hükmü uygulanmaksızın 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

"İSTESEYDİM DİĞER ŞAHISLARA DA ATEŞ EDERDİM"

Karar duruşmasında savunma yapan sanık Ümit Büyükgöze, "Yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişmanım, oğlum Doğukan'ın herhangi bir suç teşkil eden eylemi yoktur. Benim de kimseyi öldürme ve yaralama gibi bir kastım yoktur. Boğuşma sırasında maktulün müdahalesi ve Alpaslan Uygun'un kolumu ısırması neticesiyle silah patlamıştır.

Silahımda patlayan fişek dışında fişekler de vardı isteseydim diğer şahıslara da ateş edebilirdim, ancak böyle bir kastım olmadığı için bu şekilde davranmadım. Bir baba olarak çocuğumu korumaya çalıştım. Öncelikle oğlumun daha sonra şahsımın beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep ederim" dedi.

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"ELİME SOPA ALDIM ANCAK O SOPAYLA KİMSEYE VURMADIM"

Doğukan Büyükgöze ise, "Karşı taraf bize saldırmıştır. Babamın onları sakinleştirme çabası sonuçsuz kalmıştır. Ben elime sopa aldım ancak o sopayla kimseye vurmadım. Alpaslan Uygun elimden sopayı alarak bana vurdu, ben maktule vurmadım. Babama yönelik fiilleri nedeniyle onları ayırmaya çalıştım. Maktulü çektim ancak kilosu nedeniyle ayırıp kaldırmayı başaramadım.

Alper'i çekmeye çalıştım. Yarı beline kadar aracın içerisinde olan bir kişiye, aracın tavanı da olduğu düşünüldüğünde sopayla vurabilmem olanaklı değildir. Herhangi bir suçum yoktur, 20 aydan beri tutukluyum. Üniversite mezunuyum, işimden oldum, evlenecektim bu da olmadı. Mağdurum, tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim" şeklinde konuştu.

BABA VE OĞLUNA İNDİRİM UYGULANARAK 25'ER YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Ümit Büyükgöze ile Doğukan Büyükgöze’nin 'Kasten öldürme' suçundan cezalarında indirim uygulayarak ayrı ayrı 25 yıl hapislerine hükmetti. Ümit Büyükgöze ayrıca 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede tutuklu müşteki şüpheli Ümit Büyükgöze'nin Alper Uygun'u ruhsatsız tabancasıyla ilk önce elinden sonrasında göğüs bölgesinden vurduğu, bu yaralanma neticesinde Uygun'un öldüğü belirtildi. Müşteki şüpheli Doğukan Büyükgöze'nin ise maktulün kafasına sopayla da vurduğu babası Ümit Büyükgöze'nin kasten öldürme eylemine iştirak ettiği kaydedildi.

Ayrıca Doğukan Büyükgöze'nin olay yerinde bulunan Alpaslan Uygun'a sopayla vurarak parmağını kırdığı da belirtildi. Müşteki şüpheli Alpaslan Uygun, şüpheliler Oğuzhan Mahmut Sarıtaş ve Ömer Topal'ın da Ümit ve Doğukan Büyükgöze'yi darbettikleri, bu eylemler neticesinde basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandıkları anlatıldı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN HAPİS İSTENDİ

İddianamede Doğukan Büyükgöze'nin 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan müebbet hapsi ve 'Neticesi bakımından ağırlaşmış silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Ümit Büyükgöze'nin ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi ve 'Ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Alpaslan Uygun, Oğuzhan Mahmut Sarıtaş ve Ömer Topal'ın da 'Silahla kasten yaralama suçundan' ayrı ayrı 6 aydan 1.5 yıla kadar hapisleri istendi.

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