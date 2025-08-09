Tekirdağ'da üreticiler isyanda: Memnun değiliz, 60 liradan almaya çalışıyorlar

GAZETE VATAN ANA SAYFA
09.08.2025 - 13:56

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde yetişen meşhur Gardinal üzümünde hasat başladı.

Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde üretimi yapılan ve aromasıyla dikkat çeken Gardinal üzümünün hasadı başladı. Hasada Mürefte Mahallesi Muhtarı Aykut Hayri Saraçoğlu da katıldı.

Üretici Hasan Akgün, kuraklık nedeniyle verim ve kalite açısından sıkıntı yaşadıklarını belirterek "Kuraklık olduğu için sıkıntı çok fazla da memnun değiliz. Taneler irileşmiyor. Satışlar biraz durgun.

Burada kilosunu perakende 100 liraya satıyoruz ama tüccarlar 50, 60 liraya almaya çalışıyor. Tüketicinin sofrasına kaça gider bilmiyoruz ama bizden de 60 liradan almaya çalışıyorlar o da tabii bizi kurtarmıyor. Sofralara giden fiyat ortalama 100-150'yi buluyor" dedi.

