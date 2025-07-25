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Tekirdağ'da sıfıra düştü, yüzlercesi bir anda telef oldu

25.07.2025 - 12:00Güncellenme Tarihi:
Tekirdağ'da sıfıra düştü, yüzlercesi bir anda telef oldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Şalgamlı Göleti'nde, su seviyesinin düşmesiyle balık ölümleri meydana geldi.

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı göletteki su seviyesi düştü.

Gölette oksijensiz kalan balıklar telef olup kıyıya vurdu.

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Şalgamlı Mahallesi Muhtarı Ferdi Aktaş, AA muhabirine, yüksek sıcaklıkların yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Tekirdağda sıfıra düştü, yüzlercesi bir anda telef oldu

Bu durumun üzücü olduğunu belirten Aktaş, "Sıcaklıkların artarak devam etmesi su kaynaklarını kötü etkiliyor. Su kaynaklarımız giderek azalıyor. Gölette de su seviyesi düşünce balıklar ölmeye başladı." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise gölette inceleme yaptı.

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