Tekirdağ'da kuraklığa karşı tarihi adım! İki dev tesis geliyor, su krizine kalıcı çözüm...

Haberin Devamı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ, küresel iklim krizi ve artan kuraklık tehdidi karşısında şehrin su güvenliğini güçlendirmek için büyük ölçekli iki deniz suyu arıtma (desalinasyon) tesisi kuruyor. Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa’nın Kumbağ Mahallesi’nde hayata geçirilecek tesislerle, yaz aylarında nüfusu katlanan turistik bölgelerde yıllardır yaşanan su sıkıntısının kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor.

MARMARAEREĞLİSİ’NE GÜNDE 20 BİN METREKÜPE KADAR SU ÜRETECEK DEV TESİS

Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi’nde kurulacak büyük ölçekli tesis, ilk aşamada günlük 10 bin metreküp içme suyu üretecek kapasiteyle devreye alınacak. İhtiyaç halinde kapasitenin 20 bin metreküpe kadar artırılması planlanıyor.

• Tesis 37 bin metrekarelik alana kurulacak.

• Su, denizden 10–12 metre derinlikten alınacak.

• Çok aşamalı filtreleme ve membran teknolojisiyle arıtılacak.

• Maliyetin yaklaşık 20 milyon Euro olması bekleniyor.

• Onay sürecinin ardından yapımın yaklaşık iki yılda tamamlanacağı öngörülüyor.

Tesisin devreye girmesiyle bölgenin yaz aylarında artan içme suyu talebi güvenli şekilde karşılanacak.

KUMBAĞ’A 2 BİN METREKÜPLÜK HIZLI ÇÖZÜM TESİSİ

Kumbağ’da kurulacak paket desalinasyon tesisi, bölgedeki ani su krizlerine hızlı müdahale amacıyla planlandı.

• Günlük üretim kapasitesi: 2.000 m³

• 6 konteynerden oluşan kompakt sistem

• 1.180 m²’lik alana kurulacak

• Maliyet: yaklaşık 3,5 milyon Euro

• Hedef: Tesisi gelecek yaz sezonuna yetiştirmek

Haberin Devamı

ÇEVRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ

Her iki tesiste de ters ozmos yöntemi kullanılacak. Bu teknoloji, tuzu ve zararlı maddeleri yüksek oranda ayrıştırarak güvenli içme suyu üretiyor.

• Su geri kazanım oranı: %40

• Membran ömrü: yaklaşık 3 yıl

• Arıtma maliyeti: 1 – 1,5 Euro/m³

BAŞKAN YÜCEER: “SU GÜVENLİĞİ İÇİN STRATEJİK BİR YATIRIM”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, projelerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yaz son 65 yılın en kurak dönemini yaşadık. Su artık her zamankinden daha değerli. Marmaraereğlisi ve Kumbağ’da hayata geçireceğimiz iki deniz suyu arıtma tesisi, şehrimizin su güvenliği için stratejik bir yatırım niteliğinde. Özellikle yaz aylarında nüfusu katlanan bölgelerimizin içme suyu ihtiyacını kalıcı olarak güvence altına almak istiyoruz.”

Yüceer, Tekirdağ’da sürdürülebilir su yönetimi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

ONAY VE İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Projelerde arazi tahsisi, numune alımları ve teknik çalışmaların büyük bölümü tamamlanmış durumda. Teknik şartnameler ve ihale hazırlıkları sürerken, süreç tamamlandıktan sonra projeler ilgili kurumlara sunulacak ve hızlıca yapım aşamasına geçilecek.