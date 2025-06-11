Tekirdağ'da kaybolan Cumhuriyet savcısı 13 saat sonra bulundu!

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Şarköy'e yakınlarının yanına gelen Karabük Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci, dün saat 05.00 sıralarında yürüyüşe çıktı.

İstiklal Mahallesi Kovalık mevkisinden cep telefonunu almadan spor kıyafetiyle yürüyüşe başlayan Bekmezci’den saatler geçmesine karşın haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD’dan çok sayıda ekiple arama çalışması başlatıldı. Dronların da kullanıldığı aramada, Osman Bekmezci, yürüyüşe çıktığı yerden yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kızılcaterzi köyü Güventur mevkisindeki arazide, kaybolduktan 13 saat sonra saat 18.00 sıralarında bitkin halde bulundu. Bekmezci ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp kontrolden geçirildi.