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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu! Üç kadına gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşıp, fuhuş yaptığı belirlenen Özbekistanlı 3 kadın, gözaltına alındı.

25.03.2022 - 11:41 | | Onur KAYA/ TEKİRDAĞ, (DHA)
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu! Üç kadına gözaltı

 

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak, Çerkezköy ilçesinde fuhuş yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

Tekirdağda fuhuş operasyonu Üç kadına gözaltı

Özbekistan uyruklu G.I. (33), O.M. (37) ve M. Y. (30) adlı 3 kadın, gözaltına alındı. Kadınların üst aramalarında cep telefonlarına el koyulurken, haklarında 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek'ten soruşturma başlatıldı. 3 kadın, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

 

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