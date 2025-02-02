TekirdaÄŸ'da festival zamanÄ±! 5 ton hamsi daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

Karadeniz Mahallesi'nde, Karadeniz Ä°lleri KÃ¼ltÃ¼r, YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸince gerÃ§ekleÅŸtirilen festival son gÃ¼n etkinlikleriyle devam etti.

VatandaÅŸlar, Karadeniz BÃ¶lgesi'ne ait yÃ¶resel yemek ve Ã¼rÃ¼nlerin sergilendiÄŸi stantlarÄ± gezip kemenÃ§e eÅŸliÄŸinde horon oynayarak eÄŸlendi.

Festival kapsamÄ±nda, Trabzon'dan getirilerek Ä±zgaralarda piÅŸirilen yaklaÅŸÄ±k 5 ton hamsi vatandaÅŸlara daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

TekirdaÄŸ Valisi Recep SoytÃ¼rk, CHP TekirdaÄŸ Milletvekili Ä°lhami Ã–zcan Aygun, TekirdaÄŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Candan YÃ¼ceer ve SÃ¼leymanpaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Volkan Nallar da vatandaÅŸlara hamsi ikram etti.

Vali SoytÃ¼rk, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TekirdaÄŸ'da birÃ§ok ÅŸehirden gelen insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TekirdaÄŸ'da hemÅŸehri derneklerinin yaptÄ±ÄŸÄ± etkinliklerinin Ã§ok anlamlÄ± olduÄŸunu ifade eden SoytÃ¼rk ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Burada insanlar birlik ve beraberlik iÃ§inde yaÅŸÄ±yorlar. BazÄ±larÄ± dernek kurarak kÃ¼ltÃ¼rlerini yaÅŸatÄ±yor, aynÄ± zamanda bulunduklarÄ± illere de katkÄ± saÄŸlÄ±yorlar. Ä°limizde dernekÃ§ilik gÃ¼Ã§lÃ¼ ve yaygÄ±n. Karadenizliler DerneÄŸi muhtemelen en gÃ¼Ã§lÃ¼sÃ¼. GeÃ§en yine yayla ÅŸenliklerinde beraberdik Ã§ok kalabalÄ±ktÄ±. BugÃ¼n yine Ã§ok kalabalÄ±k. Bu birlik ve beraberliÄŸin devam etmesini Ã¼mit ediyorum."Â

YÃ¼ceer de TekirdaÄŸ'Ä±n Ã§ok anlamlÄ± bir festival daha kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Festivalde Ã§ok gÃ¼zel bir heyecan ve dayanÄ±ÅŸma olduÄŸunu belirten YÃ¼ceer, "Karadenizliler ÅŸenliÄŸi, birliÄŸi, beraberliÄŸi biliyor. Bunu yapabilmek iÃ§in de Karadeniz'in inatÃ§Ä± ve tuttuÄŸunu koparan ruhuna ihtiyaÃ§ var. Bu ruh da dernekte ve buradaki Karadenizlilerde var. Burada Ã§ok gÃ¼zel yÃ¶resel Ã¼rÃ¼nler var. Bizler hangi ÅŸehirden gelirsek gelelim aynÄ± sofra etrafÄ±nda en zor gÃ¼nde omuz omuza olmayÄ± bilen insanlarÄ±z." diye konuÅŸtu.

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SÃ¼leymanpaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Nallar ise bu tÃ¼r etkinliklerin birlik ve beraberliÄŸi gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini ifade etti.

Festivalde sadece hamsi ve mÄ±hlamanÄ±n tadÄ±nÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda dayanÄ±ÅŸmanÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Nallar, festivalin geleneksel hale gelmesi iÃ§in ellerinden geleni yapmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Dernek BaÅŸkanÄ± Muharrem AkyÃ¼z de 20 yÄ±ldÄ±r yaz aylarÄ±nda dÃ¼zenledikleri yayla ÅŸenliklerinden sonra kÄ±ÅŸÄ±n da hamsi ve mÄ±hlama festivalini dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, festivalin beklediklerinden fazla ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Programa, SÃ¼leymanpaÅŸa KaymakamÄ± Mustafa GÃ¼ler, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet Metin TuranlÄ±, Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer Faruk KarakÃ¼Ã§Ã¼k, TekirdaÄŸ Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (TESKÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Ali ÅžiÅŸmanlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

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Festival kapsamÄ±nda bu akÅŸam ÅŸarkÄ±cÄ± Resul Dindar sahne alacak.

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