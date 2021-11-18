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Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da polisin il genelinde düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan gözaltına alınanlar ile hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin de bulunduğu 67 kişi tutuklandı.

18.11.2021 - 23:28 | | Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Tekirdağ'da dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, il genelinde uyuşturucu satıcıları ve asayiş suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, satışa hazır halde farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu madde, 19 çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği ve 7 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Aralarında çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı da bulunan toplam 120 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 67'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Tekirdağda dev operasyon: 67 kişi tutuklandı

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