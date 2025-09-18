Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde korkunç manzara: Daha önce böylesi olmamıştı!

Haberin Devamı

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 2'nin altına geriledi.

Tarımsal sulama için kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar, bazı yerlerde adacıklar ve çamur tabakası oluştu, otlar ortaya çıktı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine, su kaynaklarında çekilmelerin devam ettiğini söyledi.

İklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilemeye devam ettiğini ifade eden Konukcu, "Son yıllarda yağışların azalması, kuraklığın ciddi şekilde artması özellikle tarımı ve su kaynaklarını ciddi şekilde etkiliyor. Su kaynaklarında bu sene aşırı çekilme oldu. Bazı kaynaklar kuruma noktasına geldi. Suyun tasarruflu kullanımı artık çok dikkate alınması gereken bir durum haline geldi." dedi.