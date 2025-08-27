GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTekirdağ'da 4 ilçede yasak başladı! Valilik detayları duyurdu
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ'da 4 ilçede yasak başladı! Valilik detayları duyurdu

Tekirdağ'da 4 ilçede yasak başladı! Valilik detayları duyurdu

27.08.2025 - 14:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tekirdağ'da 4 ilçede yasak başladı! Valilik detayları duyurdu

Tekirdağ Valiliği, meteorolojik uyarılar ve denizlerin genel durumu göz önüne alınarak bazı ilçelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla Saray ilçesinde 27-28 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasaklandı.

 

SÜLEYMANPAŞA VE MARMARAEREĞLİSİ DE KAPSAMDA

Süleymanpaşa ilçesi genelinde ve Marmaraereğlisi Sultanköy Plajı'nda da aynı tarihlerde iki gün boyunca denize giriş yasaklandı.

İLGİLİ HABER

Manisa'da 5 mahalleye talih kuşu kondu! 36,5 milyon TL’lik dev yatırım için düğmeye basıldı
Manisa'da 5 mahalleye talih kuşu kondu! 36,5 milyon TL’lik dev yatırım için düğmeye basıldı

 

ŞARKÖY İÇİN AYRI GÜNLERDE UYGULAMA

Şarköy ilçesinde ise 27 Ağustos'ta Hoşköy ve Mürefte Mahalleleri'nde, 28 Ağustos'ta ise ilçe genelinde denize girilmesi yasaklandı.

İLGİLİ HABER

Gaziantep'e 650 milyonluk dev yatırın! Harekete geçildi, büyük değişim başlıyor
Gaziantep'e 650 milyonluk dev yatırın! Harekete geçildi, büyük değişim başlıyor

 

UYARI TABELALARI YERLEŞTİRİLDİ

Plajlarda ve deniz kenarlarında valilik tarafından uyarı tabelaları yerleştirildi. Yetkililer, vatandaşların yasaklara uymalarını ve riskli durumlarda denize girmemelerini önemle hatırlattı.

Güncel Haberler

Yüzlerce ekmeği denize döktüler! Rize'de vicdanları dile getiren görüntü
#Gündem

Yüzlerce ekmeği denize döktüler! Rize'de vicdanları dile getiren görüntü

GYODER Gösterge 10 yaşında
#Çalışma Hayatı

GYODER Gösterge 10 yaşında

ODE Yalıtım’a yeni genel müdür
#Çalışma Hayatı

ODE Yalıtım’a yeni genel müdür