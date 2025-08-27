Tekirdağ'da 4 ilçede yasak başladı! Valilik detayları duyurdu

Haberin Devamı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla Saray ilçesinde 27-28 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasaklandı.

SÜLEYMANPAŞA VE MARMARAEREĞLİSİ DE KAPSAMDA

Süleymanpaşa ilçesi genelinde ve Marmaraereğlisi Sultanköy Plajı'nda da aynı tarihlerde iki gün boyunca denize giriş yasaklandı.

ŞARKÖY İÇİN AYRI GÜNLERDE UYGULAMA

Şarköy ilçesinde ise 27 Ağustos'ta Hoşköy ve Mürefte Mahalleleri'nde, 28 Ağustos'ta ise ilçe genelinde denize girilmesi yasaklandı.

UYARI TABELALARI YERLEŞTİRİLDİ

Plajlarda ve deniz kenarlarında valilik tarafından uyarı tabelaları yerleştirildi. Yetkililer, vatandaşların yasaklara uymalarını ve riskli durumlarda denize girmemelerini önemle hatırlattı.