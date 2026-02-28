Tekirdağ Muratlı’da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza, İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir sürücü kursuna ait otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.