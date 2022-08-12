'Tehlikeli yağış' geliyor! Sıcaklıklar 3-4 derece birden düşecek, tarih belli oldu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile İstanbul, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya’nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı, Osmaniye, Hatay, Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ORHAN ŞEN, PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Şen'in açıklamaları;

Hafta sonu bir problem yok. Türkiye'nin hemen hemen çoğu yerinde hava parçalı bulutlu veya açık. Önemli bir yağış yok. Yağış pazar akşamı Kırklareli ve Edirne civarlarında bir giriş yapacak. Pazar akşamı dediğim geç vakitlerde. Bu yağış pazartesi günü ise İstanbul'a gelecek. İstanbul'da da kuvvetli olarak etkili olma ihtimali var.

Önce Avrupa yakasında sonra Anadolu yakasında etkili olacak. Bu yağışla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Bugün mesela 31-32 derece, bu 28-29 derecelere düşecek. Yani 3-4 derecelik bir düşüş olacak.

Yaptığımız bu tahminleri bir modelin çıktıları olarak yapıyoruz. Biz tahminlerde 3-4 gün ısrar etmeyen modellerde üzerinde durmuyoruz. Mesela dünkü yağış da o şekilde oldu. Mesela bütün modeller Anadolu yakası üzerinde durdular yağmur için. Evet, çok kuvvetli bir yağmur yağdı oraya. Nereye yağdı? Kefken ve İzmit civarına yağdı. Yaklaşık 50-100 kg. bir yağmur yağdı. Ama İstanbul'un Anadolu yakasına gelmedi. Tabi atmosfer çok kaotik bir ortam.

Aramızda şöyle deriz; Afrika'da bir kelebeğin kanat çırpışı bile atmosferin İstanbul'daki havasını etkileyebiliyor. Dün orada da şu oldu... Çok kuvvetli bir yağış geldi. Ama bir 50 km. doğuya doğru geldi.

Pazartesi günü İstanbul'da tehlikeli yağış gözüküyor. Şiddetli de olabilir. Tabi daha 3 gün var, takip edeceğiz.