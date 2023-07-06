Tefecilere yosun operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 4 ayrı tefeci çetesine yönelik düzenlenen 'Yosun' operasyonunda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, oğlu tefecilere borçlu olan bir kadının ihbarı üzerine Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'tefecilik' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, ilçede faaliyet yürüten 4 ayrı tefecilik çetesi saptandı. Çevreye, otomotiv ve emlak sektöründe faaliyet yürüttükleri görünümü veren şüphelilerin, yüksek faiz ile para vererek karşılığında senet aldığı ve parayı ödeyemeyen mağdurların haciz yoluyla mal varlıklarını ele geçirdiği belirlendi.

Şüphelilerin, kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını sorguladığı, mağdurların mal varlığına göre bankalardaki risk durumunu öğrendikleri tespit edildi.

Bu yöntemle 190 mağdurdan yaklaşık 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği anlaşılan şüphelilerin, kimlik ve adres bilgileri belirlendikten sonra 17 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 58 senet, 7 para alışverişlerinin tutulduğu doküman, 5 ruhsatsız tabanca, 288 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.