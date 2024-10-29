Tefeci kabusu! 100 bin TL borç iki yılda 20 milyon oldu

Karaman'da ticaretle uğraşan M.K. (42), işleri kötü gidince borçlarını ödeyemedi. 100 bin TL’ye ihtiyacı olan M.K.’ya bir tefeci borç vermeyi teklif etti. M.K. parayı aldı ancak 1 hafta sonra tefeci 2 katına senet imzalamaları gerektiğini söyledi. 100 bin TL borç ile başlayan 2 senelik sürecin sonunda M.K. tefecilere yaklaşık 20 milyon borçlandı ve 2 evini kaybetti. Senetleri ödeyemeyince tefeciler tarafından tehdit edilmeye başlanan M.K., Karaman’ı terk edip avukatı İbrahim Halil Açıkgöz aracılığıyla savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesi sundu.

HER ŞEY BORCUNU KAPATMAK İÇİN ALDIĞI 100 BİN TL İLE BAŞLADI

Hürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; suç duyurusunun ardından savcıya müşteki olarak verdiği ifadesinde yaşadığı süreci detaylı olarak anlatan M.K., özetle şunları söyledi: “Karaman’da faaliyet gösteren Has Çobanoğlu Ticaret İnşaat Sanayi Turizm Limited Şirketi isimli işyerinin yetkilisiyim. 2022’de şirketim ile ilgili bir kısım ödemeleri yapamadım. 2022 Ocak ayında arkadaşım Veli Ü. beni arayarak maddi yönden sıkıntı yaşadığımı duyduğunu ve görüşmek istediğini söyledi. Birkaç gün sonra ödemelerimi yapmakta sıkıntı yaşadığım için Veli’yi aradım ve 100 bin TL borç istedim. Yaklaşık 10 dakika sonra Veli, Fatih G. isimli çalışan ile işyerime gazete kağıdı içerisinde 100 bin TL gönderdi. Veli benden borca karşılık olarak kendisine 160 bin TL bedelli, 30-40 gün vadeli senet vermemi istedi. Yaklaşık 1 ay sonra Veli senedin ödeme gününde beni arayarak parayı istedi. Bir gün sonra ödeme yapabileceğimi söyledim. Veli kabul etmedi ve artık borcumun 320 bin TL olduğunu, bu bedelde 1 ay vadeli yeni senet vereceğimi eski senedi bana iade edeceğini söyledi. 2024 Haziran ayına kadar Veli borcumu sürekli ikiye katlayarak benden yeni senetler almaya devam etti. Bu şekilde sahsa toplamda yaklaşık olarak 15 milyon TL’lik senet verdim.

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TEFECİDEN KURTULMAK İÇİN BAŞKA TEFECİLERE GİTTİ

Veli hatırladığım kadarıyla 2022 yılı Haziran ayında tefecilik suçundan cezaevine girdi. Birkaç ay sonra Veli cezaevinden çıktı ve beni arayarak bütün servetinin ve malının bende olduğunu, cezaevi zamanında sıfıra düştüğünü, bütün ödemeleri hemen yapmamı söyledi. Bunun üzerine 2022 yılı Ekim ayında Karaman’da tefecilik yaptığını bildiğim ‘Arap Ramazan’ lakaplı Ramazan A. ve oğlu olan Ahmet A.’yı işyerime davet ederek, Veli Ü.’ye senetleri ödeyemediğimi ve paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Ramazan A. ve oğlu farklı tarihlerde faizle bana 7 milyon TL borç verdiler. Borcun bir kısmını ödedim. 2023 Mayıs ayında Ahmet A. borçlarıma karşılık kendisine çek vermemi istedi. Ben de borcuma karşılık 4 milyon 500 bin TL’lik ödeme tarihi boş olan çeki verdim. Bana ait olan 2 dairemi kendilerine devretmemi istediler. Ailemin can güvenliğinden korktuğum için 2 adet evimi söyledikleri kişinin üzerine devrettim. 2024 Mayıs-Haziran aylarında Veli Ü., Ramazan A. ve Ahmet A. farklı tarihlerde işyerime gelerek beni, ‘Biz paramızın peşini bırakmayız seni ve aileni yok ederiz’ şeklinde tehdit ettiler.

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TEHDİTLERE DAYANAMAYIP ŞEHRİ TERK ETTİ

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Borçlarımı ödemek için bunun üzerine yine başka bir tefeci olan Mustafa Ç.’den 4 milyon 830 bin TL borç aldım ve karşılığında 7 milyon 400 bin TL’lik çek verdim. Şahısların tehditlerinin devam etmesi üzerine 12 Haziran 2024’te Karaman’dan ayrıldım. Veli Ü.’nün çalışanı olan Aytekin K. isimli şahıs yaklaşık 1 aydır sürekli olarak işyerime gelerek kardeşlerim Muhammet K. ve Muhammet A.K.’ye benim nerede olduğumu sormaktadır. Tefecilik yaparak ve beni tehdit ederek mağdur eden Veli Ü., Ramazan A., Ahmet A., Mustafa Ç., Aytekin K. ve Orhan K. isimli şahıslardan şikâyetçiyim.”