Resmi belgede sahtecilik suÃ§unun anlaÅŸÄ±labilmesi iÃ§in Ã¶ncelikle hangi belgelerin resmi evrak olduÄŸunu ayÄ±rt etmek gerekir. Kamu gÃ¶revlisi ya da hukuken yetkili kabul edilmiÅŸ gÃ¶revliler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenmiÅŸ belgeler resmi belge olarak kabul edilir. Bu gerÃ§ek belgelerin Ã¼zerine ekleme yapmak ya da aslÄ± olmayan bilgilerle deÄŸiÅŸtirmek resmi belgede sahtecilik demektir. Resmi belge kamu gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olan belgedir. Bu belgelerin Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklik yapma ve sahte belgeyi kullanma resmi belgede sahtecilik suÃ§unu oluÅŸturur.

TCK 204 CezasÄ± Nedir?

Kamu gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve devlet tarafÄ±ndan da resmi kabul gÃ¶ren belgelere resmi belge denir. Bu belgelerin Ã¼zerinde yetkili olmayan kiÅŸilerin oynama yapmasÄ±, deÄŸiÅŸiklik gerÃ§ekleÅŸtirmesi suÃ§ olarak kabul edilir. BÃ¶yle bir durum olmasÄ± halinde kiÅŸiler TCK 204 maddesi ile yargÄ±lanÄ±r ve resmi belgede sahtecilik suÃ§u iÅŸlemiÅŸ olur.Â

Resmi Belgede Sahtecilik SuÃ§unun ÅžartlarÄ± Nelerdir?

Belgenin resmi belge Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±masÄ± gerekir. Bu baÄŸlamda resmi belgede sahtecilik suÃ§unun delil ve yazÄ±lÄ± bir deÄŸere sahip olan belgede iÅŸlendiÄŸi bilinir. Belgeyi dÃ¼zenleyen de belge Ã¼zerinden anlaÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r

Belgenin kamu gÃ¶revlisi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekir. Belgede aldatÄ±cÄ±lÄ±k Ã¶zelliÄŸinin olmasÄ± gerekir. EÄŸer bÃ¶yle bir durum olmazsa yani belge ÅŸahsi hata ya da dikkatsizlik nedeni ile zarar gÃ¶rÃ¼rse burada suÃ§tan bahsetmek mÃ¼mkÃ¼n olmaz

Resmi Belgede Sahtecilik SuÃ§unun CezasÄ± Nedir?

Resmi belgeyi dÃ¼zenleyen ve kullanan kiÅŸilere iki yÄ±ldan beÅŸ yÄ±la kadar hapis cezasÄ± verilir. EÄŸer bir kiÅŸi kamu gÃ¶revlisine resmi belgede kullanmasÄ± iÃ§in yalan beyan verirse bu da Ã¼Ã§ aydan iki yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na denk gelmektedir. GÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullanarak resmi belge dÃ¼zenleyen yetkiliye de Ã¼Ã§ yÄ±ldan sekiz yÄ±la kadar hapis cezasÄ± verilebilir.

GerÃ§ek resmi belgeyi bozan, gizleyen ya da yok eden kiÅŸi de mahkeme tarafÄ±ndan iki yÄ±ldan beÅŸ yÄ±la kadar hapis cezasÄ± alÄ±r. EÄŸer suÃ§ kamu gÃ¶revlisi tarafÄ±ndan iÅŸlenirse bu suÃ§ yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rÄ±lÄ±r.

Â