Tck 179 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir? Tck 179 Sicile İşler Mi?

Trafikte güvenliğin tehlikeye sokulması uyuşturucu ya da alkol gibi maddelerin etkisi ile olabilir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu ulaşımdaki akışın olması ve ulaşımın sağlıklı bir şekilde sağlanması için konulmuş bir kuraldır. Trafik ile ilgili düzeni ve güvenliği artırmak amacı ile kabul edilmiş olan bir maddedir. Türk ceza kanununun 179. maddesine göre genel güvenliği tehdit eden ve tehlikeye düşüren eylemlerin önlenmesi için üç ayrı suç türü belirlenmiştir. Birinci ve ikinci maddeler somut tehlike suçu, üçüncü madde ise soyut tehlike suçu olarak düzenlenmiştir.

TCK 179 Sicile İşler mi?

TCK'nın 179. maddesine göre trafikte güvenliği tehlikeye sokmak suç olarak kabul edilir. Bu suç eğer kasten işlenirse ya da alkollü olma durumunda işlenirse sicile işlenir. Bu suç idari para cezasına çevrilebildiği için kabahat teşkil eder. Bu nedenle de bu suç genellikle adli sicil kaydına işleyen bir suç olmaz.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Şartları Nelerdir?

Bu suçun oluşabilmesi için:

Kara, deniz, demiryolu ya da hava yolu ulaşımının akışını sağlamak için konulmuş olan işaretlerin yerlerinin değiştirilmesi ya da konuldukları yerlerden kaldırılmaları suça sebebiyet verir.

Araçları, kişilerin sağlık, hayat ya da mal varlığı bakımından tehlike yaratacak şekilde kullanmak suçtur.

Uyuşturucu ya da alkol gibi maddeleri kullanmak sureti ile de suç işlenebilir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Unsurları Nelerdir?

Kanunda suçu işleyen kişi faildir. Birinci fıkraya göre ulaşım aracını kullanan kişi fail olmak zorunda değildir, herkes olabilir. İki ve üçüncü fıkraya göre de ulaşım aracını sevk ile idare eden kişi fail olur. Mağdur kişi ise tehlike altında olan birey ya da toplum olur. Fail, bu suçu işlerken tek kişiyi değil çevredeki diğer kişileri de tehlikeye atmış olur. Bu nedenle hem kişi hem toplum bu tehlikeden olumsuz etkilenebilir.