TBMM’de terörle mücadele oturumu! Bakan Fidan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz

İşte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Vekalet savaşı adını verdikleri bu süslü terim acımasız emperyalist saldırıdır. Teröre karşı amasız fakatsız karşı durmak boynumuzun borcudur. Son terörist kalmayıncaya kadar değil terörün bu topraklardan atılana kadar teröre karşı kararlı mücadelemiz devam edecek. Teröre kimlerin destek verdiğini gayet iyi biliyoruz. Amaçları ülkeleri istikrarsızlaşmak, yeni devletler ortaya çıkarmak ve halkları birbirine karşı düşmanlaştırmaktır.

Tüm ülkeleri Türkiye'nin bu haklı mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz.

Teröristlerin esas amaçlarından biri de birliğimizi bozma. Gücümüzü özgürlükçü siyasetimize de borçlu olduğumuzu biliyoruz. Toplumsal huzurumuzu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz.

Terörün hayatımızın akışını bozmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye sorunlarını çözmeye muktedir devlettir. Terör belasını da yok edip tarihin çöplüğüne atacaktır. Terör belasını tüm unsurlarıyla yok edeceğiz.

Teröre imkan vermemek, propaganda gücünü de elinden almakla mümkündür. Kararlı mücadelemizin meşru siyaset zeminde sürdürülebileceğinin altını çizmek isterim.

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Siyasetin imkanlarını çoğaltacağız ama siyasetin imkanlarının suiistimal edilmesine de müsaade etmeyeceğiz.

BAKAN GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Meclis'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sizleri MSB mensupları adına saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında milletimizin güvenliği için şehadete ulaşan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Terörle mücadelede örgütlere ağır darbeler indirdik. Hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. En büyük pay şehitlerimize ve gazilerimize aittir.

Silahlı kuvvetlerimiz tehditleri sınırlarımıza dayanmadan bertaraf etmek için cansiperane mücadele vermekte.

Spekülasyonlar oluşturulmakta. Kahraman Mehmetçiğin mücadelesine zarar verme amaçlı olduğu görülmektedir.

Stratejik ön görüden yoksun, bilinçsiz söylemlere de şahit oluyoruz. Yakın geçmişte yaşananları unutmuşa benziyorlar. Böyle hassas konuda birlik içinde olmak yerine acıların siyasi malzeme yapılması kabul edilemez. 2015 itibaren yurt içinde birçok bölgede PKK, YPG, DEAŞ saldırılarında artış yaşandı.

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Çok sayıda kahramanımızı şehit verdik. Mayın ve el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda güvenlik gücümüz şehit oldu. Süreci farklı değerlendirenler var. Suriye'de bedel ödediğimiz söyleniyor ancak oradaki tedbirleri almadan önce ödemiştir. Harekatlarımız hem bizim hem bölge halkının menfaatlerine uygun şekilde devam ediyor.

Terörü kaynağında yok etme stratejisi uyguladık. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımızın icrasına da başlanmıştır. 2019 yılında başlatılan pençe harekatları ve eylemlerin kısıtlanmasında önemli başarı sağlanmıştır. Üs bölgeleri sayesinde yaklaşık 300 km'lik 30 km derinlikte güvenli hat oluşturduk. Pençe Kilit operasyonu ile kilit kapatılmış, emniyetimiz tesis edilmiştir. Aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kadro etkisiz hale getirildi. Pençe harekatlarımız sonrası ağır tahribata uğrayan PKK, harekat alanlarımızı öncelikli hale getirdi. Sivil yerleşim yerlerini de örtü olarak kullanmaktalar.

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Irak'taki varlığımız sayesinde ülkemizin tamamında güvenlik ve huzur ortamı tesis edildi. Teröristler temizlendikçe yatırımlar büyük bir ivme kazanmıştır. Sık sık bölgeye gidiyorum. Sizlerin de huzur ortamını görmeniz için bu şehirlerimizi görmenizi tavsiye ediyorum. Gabar'da petrol çıkıyorsa, Hakkari yaylaları turist ağırlıyorsa bunlar terörü kaynağında yok etme stratejisi sayesindedir.

Kahraman Mehmetçik zorlu arazi ve iklim koşullarında canını dişine takarak görev yapıyor. Şehit ve gazilerimizin olduğu da oluyor. Teröristler artık son çırpınışlarını yapıyor. Hain teröristler tarafından üs bölgelerimize yapılan saldırılar görüş mesafesi olmayan ortamlarda kalleşçe sergilendi. Üs bölgelerimize yaklaşan teröristlerin çoğu etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımız üs bölgelerinde her türlü donanıma sahip şekilde görevini yürütüyor. ihtiyaç duyduğu her türlü mühimmat ve ikmal kesintisiz karşılanmakta. Topla 80 doktorumuz üs bölgelerinde görev yapmakta.

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Güvenlik tedbirlerini sürekli olarak arttırıyoruz. Tesisler aşama aşama geliştirilmektedir.

Irak'ın kuzeyinden gelen haberlerle acımız büyük ancak intikam için kudretimiz daha büyük. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Üs bölgelerimize yönelik saldırı girişimleri oldu. Bu saldırılara mukabil 1089 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Irak ve Suriye'de kapsamlı hava harekatları başlatılmıştır. 114 hedef imha edilmiştir. Irak'ın kuzeyindeki saldırılar, kesintisiz mücadelenin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Teröristler mağaralarında güvende olduklarını zannederken Mehmetçik tarafından inlerine gömülmüştür.

Irak makamlarıyla istişare sürecimiz devam ediyor, Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir

MSB ve TSK olarak bundan sonra da cumhurbaşkanımız liderliğinde her türlü tehdidi bertaraf etmeye, gece gündüz çalışmaya, daha güçlü Türkiye için gayret göstermek için çaba göstereceğiz.

HAKAN FİDAN:

Sayın vekiller, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere tüm milletimizin başı sağ olsun. Meşru müdafaa hakkımız çevresinde son terör odağı etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir.

Barış ve güvenlik dış politikamızın önceliğidir. Bu bölge ülkelerinin barış ve huzuru için olmazsa olmazdır. Soğuk savaş döneminde birbiri ile savaşamayan kamplar vekil unsurlar ile savaşa girmiştir. Aynı senaryoların Türkiye'de de uygulanmaya çalışıldı. Hükümetlerimiz terörle mücadelede ezber bozarak esaret gömleğini yırtıp atmıştır.

Özgürlük güvenlik dengesinde altın oran yakalanmıştır. Örgüt silahlı varlığını kaybetmiştir. Ülkemizin her bölgesi emniyet içinde yaşanılır hale gelmiştir. daha çok Suriye ve Irak'ın tehdidi haline gelmiştir. Ülkemizi hedef alan örgütler birbirleri ile etkileşim halindedir. Yeri geldiğinde iş birliği de yapıyorlar.

Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız

Tehdidi kaynağında bertaraf ediyoruz. Tüm altyapısını teker teker yok ediyoruz. Yönetici kadrosunu da elimine ediyoruz. Irak ve Suriye sahasındaki operasyonlarımız BM 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkımızdan doğuyor. Terörle mücadele diplomasimizi kararlılıkla yürütüyoruz. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede siyasi ayağı olduğunu bilerek şekillendiriyoruz. Örgüt Suriye ve Irak'ta güçsüzlükten istifade ederek zemin kazandı.

Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz

DEAŞ ile mücadele kisvesi altında Kerkük'e davet edilen PKK'nın Sincar'a yerleşmesi önemli gelişmelerden olmuştur. Anılan örgütler arasında ihtilaflı bölgelerde çatışma görülmemesi bu durumun kanıtıdır. Sünni ve Şii ayrışması PKK tarafından istismar edilen konudur.

Suriye'de örgüt DEAŞ ile mücadele bahanesi ile destekçilerini çeşitlendirmeye çalışmakta. Suriye, DEAŞ ile mücadele kisvesi altında PKK ile işbirliği yapılmaktadır.

ABD TERÖRE DESTEK VERİYOR

PKK ile Suriye sahasında sonuna kadar mücadele edeceğiz. ABD, Suriye'de DEAŞ ile mücadele bahanesi ile terör örgütüne destek vermektedir. Rusya da Mümbiç'te PKK varlığına göz yummaktadır. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Teröristlerin kurduğu yapıların propagandasına karşı girişimlerimiz sürecektir. PKK finansman bağlamında Avrupa ile etkileşim içindedir. PKK'nın finans kaynağının kurutulması için her türlü çabayı yürütüyoruz.

PKK'nın zorla silah altına aldığı çocukların durumu BM raporlarına yansımıştır.