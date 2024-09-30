TBMM yarın açılıyor! Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te “28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Yeni anayasa vurgusu yapan Kurtulmuş, "Türkiye'nin gerçeklerine uygun, milletimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir anayasa yapılması zorunludur." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

Bu süre içerisinde yazılı soru önergeleri de verildi. Ayrıca TBMM Başkanı olarak 84 önerge verildi, bunun 74 tanesi yanıtlandırılmıştır. 28. Yasama döneminde 2 araştırma komisyonu faaliyetini tamamlamıştır.

"YENİ BİR ANAYASA YAPILMASI ZORUNLUDUR"

Bu Meclisimizin önünde önemli sorumlulular olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Yeni anayasa çalışmaları da TBMM'nin gündemine gelecek önemli konulardan biridir. Tartışmaların olgunlaşmasıyla birlikte Anayasa'nın TBMM içerisinde tartışılmasının mümkün olduğunu söylemek isterim. Türkiye'nin gerçeklerine uygun, milletimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir anayasa yapılması zorunludur.

Şu anda parlamentoda bulunan siyasi partilerimiz, anayasa konusunda geçmiş dönemde bu zorunluluğu dile getirmiştir. Bundan sonra da bu zeminin gerçekten demokratik üslup, tartışmaya uygun açık tutulması için bendeniz de üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim. Şimdiye kadar anayasanın içeriğiyle ilgili hiçbir tartışmanın içinde olmadım.

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