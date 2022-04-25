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TBMM: HDP'li Paylan 'sözde Ermeni soykırımı' ile ilgili kanun teklifini 2018'de de verdi

HDP Milletvekili Garo Paylan'ın, 23 Nisan'da verdiği ve TBMM Başkanı Şentop tarafından iade edilen 'sözde Ermeni soykırımı' kanun teklifini 2018 yılında da verdiği belirlendi.

25.04.2022 - 00:51 | | DHA
TBMM: HDP'li Paylan 'sözde Ermeni soykırımı' ile ilgili kanun teklifini 2018'de de verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) yapılan bilgilendirmede HDP İstanbul Milletvekili Paylan'ın 23 Nisan 2022'de verdiği sözde Ermeni soykırımı ile ilgili teklifi 2018 yılında da verdiği belirtildi. Bilgilendirmede, sonraki yıllarda herhangi bir teklif verilmediği ifade edilerek, "HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cuma günü mesai bitimine yakın bir saatte, kamuoyunda tartışılan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na vermiş ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, 23 Nisan Cumartesi günü kanun teklifini TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iade etmiştir. Paylan, teklifinin iadesinin ardından yaptığı değerlendirmede, 7 yıldır aynı kanun teklifini verdiğini ifade etmiştir. Ancak, aynı mahiyette kanun teklifi, geçmişte sadece 20 Nisan 2018 tarihinde verilmiş ve iade edilmiştir. Sonraki yıllarda bir kanun teklifi verilmemiştir. 2019 ve 2020 yıllarında ise aynı konuya ilişkin iki araştırma önergesi vermiş; ikisi de iade edilmiştir" denildi.

 

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