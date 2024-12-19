TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Suriyelilerin dönmesi Suriye'nin geleceği için önemli

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hem Cilvegözü Sınır Kapısı’nda hem Zeytindalı Sınır Kapısı’nda hem de Yayladağı Sınır Kapısı’nda kendi ülkelerine gitmek için hazırlık yaptıklarını görüyoruz. Her sınır kapısından yaklaşık bin kişi geçiyor. Hatay'da 3 sınır kapısı var. Hem İdlib yönetimi ile hem Afrin’deki bölgesel gelişmelerle ilgili tüm süreç Türkiye üzerinde ilerledi. Bu çok önemliydi. Suriyeli vatandaşların kendi ülkesine dönme çabasında olduğunu görüyoruz.

'SURİYE’DE STRATEJİK VE TARİHİ ROL OYNAYACAKLAR'

Türkiye’deki Suriyeliler döndüğünde oradaki anayasa değişikliğinde, seçimlerde oy kullanacaklar ve Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olacaklar. Dönmeleri hayati bir mesele. Stratejik ve tarihi rol oynayacaklar Suriye’de. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması olmazsa olmaz bir meseledir. Suriye asla bir Afganistan olamaz. Suriye, Suriye gibi olacak, kendine has özellikleri var. Suriye’de Hristiyanlar, Kürtler, Türkmenler de var.

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Türkiye’de tarımda, sanayide çalışacak işçiler buluruz ancak Suriyeliler dönmezse yönetimde olamayacak. Hataylılar dönerlerse de dönmezlerse de başımızın üstünde diyor.