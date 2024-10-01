TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Dijitalleşme siyaset üstü mesele

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Ekonominin dijitalleştiğini gördük, siyaset dijitalleşti, günün sonunda hayatın dijitalleştiğini hep beraber gördük. Türkiye’de dezenformasyon konuşulsa da burada temel sorun şu: Dijitalleşme gerçeklikten kopmayı da getiriyor. Dijital bağımlılık, ötekileştirme, kadına şiddet, pedofili, cinsiyetsizleştirme meselesi dijitalleştirme üzerinden yaygın bir şekilde gündemde takip ediliyor.

Biz de TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak dijital gündemi takip ediyoruz.

'DİJİTAL BAĞIMLILIK TERÖR SALDIRISI KADAR ÖNEMLİ BİR ŞEY’

Sadece İsrail’in çağrı cihazları üzerinden terör saldırısında bulunmasıyla gündeme geldi ama dijital bağımlılık terör saldırısı kadar çok önemli bir şey. Anne babaları görüyorum yemek masasında çocuk oturuyor yemeğini yemediğinde tablet açılıyor. Çizgi film açılıyor ve çocuk yemeğini yemeye başlıyor. Anne baba demeden yürümeyi öğrenmeden siz çocuğu dijital dünya ile tanıştırıyorsunuz.

Dijitalleşme meselesi sadece siyasete, yönetime bırakılmayacak önemli bir konudur. Evimizdeki akıllı robotun bombaya dönüşmeyeceğini bilemiyoruz. Yeni nesil televizyonlar doğrudan internete bağlı. Siz hangi filmi beğendiyseniz sürekli o filmi getiriyor. Yemek videosunu takip ettiniz sürekli yemek videoları önünüze düşüyor. Büyük gözetleyici var.

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Yeni bir dijital dünyanın başladığı çok net. Sanal dünya ile gerçek dünya arasında bir köprü kurmak istiyoruz. Ailenin, toplumun korunması, ailelerin buna uygun olarak çocuklarını yetiştirmesi noktasında bir yaklaşımımız var. Sosyal medyanın kötü olmadığını düşünüyorum.

‘BÜTÜN TOPLUMU REHİN ALMIŞ DURUMDA’

Hükümet olarak yasaklamalara ve sansüre karşıyız. Bir taraftan bireysel özgürlükleri savunmamız lazım, diğer taraftan kamu düzenini aileyi korumamız lazım. Sosyal medya üzerinden yaygınlaşan kötücüleşme bütün toplumu rehin almış durumda.

INSTAGRAM’IN KAPATILMASINA MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ GELDİ, TAMAMEN KAPATMAK YERİNE FARKLI YÖNTEMLER DENENEBİLİR MİYDİ?

Instagram ile yapılan tartışmalar dijitaleşmenin hangi boyuta geldiğini ortaya koydu. Genç kardeşlerim ‘Instagram kapalıysa ben niye tatile gideyim’ dedi. Bu yeni neslin ne kadar dijitalleştiğini ortaya koydu. Biz parti olarak, hükümet olarak sansüre karşıyız. Yasaklamanın çare olmadığını görüyoruz. Bireyi eğitmek, korumamız lazım.

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‘SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR’

Sanal kumar, oyunlar. Oyunlar konusunda hükümet bir şey yapmayacak mı? Dijitalleşme meselesini her yayında söylüyorum. Dijitalleşme meselesi siyaset üstü bir meseledir.

KUMAR SİTELERİ VE YASA DIŞI BAHİS HAKKINDA ÇALIŞMA OLACAK MI?

Gençlerimizin geleceğini çalan, ülkemizin geleceğini çalan bu oyun siteleri hakkında bir şey yapmamız gerekmiyor mu? İlk yapacağımız işlerden bir tanesi yapay zeka çalışmalarını başlatmak. İkincisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanına dile getirdim, Meclis’te kendisini dinleyeceğiz. Bu konuda yapılan çalışmaları dinleyeceğiz.

Bizim burada şunu görmemiz gerekiyor. Evet bir dijital çağdayız. Tekrar tekrar söylüyorum çocuğun, bireyin korunması. Dijital dünyada pedofiliyi özendiren yayınlar var. Gerçek dünyada suç olan dijital dünyada da suçtur. Ulus aşırı dijital şirketlerin kendilerini ulus devletin üzerinde görme tavrı var.

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NETFLİX VE TİKTOK KOMİSYONA ÇAĞIRILACAK MI?

TikTok’u birkaç kez çağırdık ama Netflix’i çağıracağız. Yeni dönemde Netflix de gelecek. Türkiye’deki abone sayısı ilk 10’da olan ülkelerden bir tanesi.”