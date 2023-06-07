TBMM Başkanlığı seçiminde ikinci tur tamamlandı, hiçbir aday yeterli çoğunluğa ulaşamadı

Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Genel Kurulda, yeni atanan kabine üyeleri ve milletvekili seçilen eski bakanlar yemin etti. Daha sonra 28. Yasama Dönemi için TBMM Başkan seçimine geçildi.

TBMM Başkanlığı için AK Parti ve MHP, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u aday göstermişti. CHP ise Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ü aday göstermişti. İYİ Parti, TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı’yı aday göstermişti. Yeşil Sol Parti’nin adayı ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç olmuştu. TİP’in adayıysa Hatay Milletvekili Can Atalay’dı. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi de, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’u ortak aday göstermişti. DEVA Partisi’nin adayı ise İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu olmuştu.

Başkan nasıl seçilecek?

TBMM Başkanı seçiminde ilk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.

İlk tur sona erdi, yeterli çoğunluk sağlanamadı

TBMM Başkanı seçiminde 400 milletvekilinin oyunu alan adayın başkan seçileceği seçimin birinci turunda hiçbir aday 400 milletvekilinin oyunu alamadı. Yeşil Sol Parti’nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51 oy, CHP’nin adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131 oy, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin ortak adayı Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20 oy, TİP’in adayı Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 3 oy, AK Parti’nin adayı İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317 oy, İYİ Parti’nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 42 oy, DEVA Partisi’nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16 oy alırken geçersiz oy sayısı 6 oldu.

TBMM Genel Kurulu’nda TBMM Başkanlığı oylaması yapılıyor. İkinci tur oylamaya 586 milletvekili katıldı. Oy dağılımı şöyle oluştu:

“Adana milletvekili Tülay Hatimoğlları Oruç 51, Ankara milletvekili Tekin Bingöl 131, Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 21, Hatay milletvekili Can Atalay 3, İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş 321, İstanbul milletvekili M. Cihan Paçacı 41, İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu 15 oy. Geçersiz oy sayısı 3.”

Antalya milletvekili Serap yazıcı Özbudun ile İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu 3. tur oylamadan çekildiler.