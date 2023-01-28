TBMM Başkanı Şentop: Milli bekamıza yönelen tehditler bugün de devam ediyor

İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konferans Salonunda Cumhuriyetin 100. Yılında Misak-ı Milli Anma Programı düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımıyla gerçekleşen programda, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi ve akademisyenler yer aldı. Panellerle devam eden programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şentop, Misak-ı Milli sürecinden de söz etti.

"MARUZ KALDIĞIMIZ TEHDİTLERİ SINIRLARIMIZ ÖTESİNDE DE KARŞILIYORUZ "



TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, "103 yıl önce edilen milli yeminin hedefine ve ruhuna bugün de sadakatle bağlıyız. Bugün Misak-ı Milli sınırları içerisinde mavi vatan da vardır. Bütün hak ve menfaatlerimizi her vasıtayla korumaya ve savunmaya bugün her zamankinden daha fazla muktediriz. Bugün de bizim olanı, bizden olanı, bizimle olanı korumak, savunmak ve yaşatmakla mükellef olduğumuzun şuurundayız. 103 yıl önce milli bekamıza yönelen tehditler esasen bugün de devam ediyor. Biz de maruz kaldığımız tehditleri artık sınırlarımızda karşılamıyoruz, tehditleri sınırlarımız ötesinde karşılayıp, aziz milletimizi ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi güvenli bir şekilde yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

"MİSAK-I MİLLİ’DE KABUL EDİLEN PRENSİPLERDEN YOLA ÇIKMAMIZIN IŞIK TUTACAĞI KANAATİNDEYİM"



Prof. Dr. Şentop, "Bugün yakın coğrafyamızda olup bitenler göstermektedir ki, Misak-ı Milli ile çizilen sınırlar esasen mevcut etnik, dini, tarihi yapıya uygun sınırlardır ancak bu tam olarak gerçekleşmediği için bir takım sorunlar bölgemizi ve uluslararası barışı tehdit etmektedir. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan sorunları Misak-ı Milli temelinde yeniden ele almamızın, sorunların çözümünde siyasi ve diplomatik usullerle Misak-ı Milli’de kabul edilen prensiplerden yola çıkmamızın, adil ve kalıcı, sürdürülebilir bir barışa giden yolda bize ışık tutacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI BİR İDDİADAN DAHA FAZLASI, GERÇEKTİR



Prof. Dr. Şentop, "Devlet olarak takip ettiğimiz siyaseti, bazıları yeni Osmanlıcılık diye nitelendiriyor. Evet, Osmanlı’yı seviyoruz ve gururla anıyoruz. Tarihte kurduğumuz en kudretli devletimizdi. Şerefle anlatacağımız bir geçmişten geliyoruz ama hayalci değiliz, hayal kurmuyoruz. Kuruluşunun 100’üncü yılını görkemli bir şekilde kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyanın en güçlü, en güvenli, en huzurlu ve en müreffeh devleti haline getirmek için çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Tarihimizin şanlı dönemlerinden aldığımız ilham ile geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Ülkemizi, ekonomik, sosyal, kültürel anlamda, bir çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmakta kararlıyız. Cumhuriyetin 100’üncü yılı geçen bin yılın ve gelecek bin yılın kavuşma noktasıdır. Bu sebeple Türkiye Yüzyılı, bir iddiadan daha fazlası, bir gerçektir. Bir gelecektir" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ HINCINI ALAMAMIŞ KİMİ DEVLETLER EMPERYALİST HESAPLARINDAN VAZGEÇMEDİLER "



Prof. Dr. Şentop, "Bu coğrafyadaki varlığımızı, gerçekleştirdiğimiz başarıları hazmedemeyen yüzlerce yıldır Haçlı Seferleri’yle yüzyıl öncesinin savaş ve işgalleri ile tarihi hıncını alamamış kimi devletler, emperyalist hesaplarından vazgeçmediler. Biliyoruz. Fırsat buldukları takdirde, acımasızca, vahşice saldırmaktan geri durmayacaklardır, biliyoruz. İsveç’te Danimarka’da İslam’ın mukaddes kitabına alçakça saldırıyı Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptırmalarındaki husumeti görüyoruz, biliyoruz. Biz bu düşmanlıklarla bin yıldır bu coğrafyada var olduk, kahramanca yaşadık. Yüzyıl önce en güçsüz anlarımızda en vahşi saldırıları püskürttük. Hakkımızda yapılan hesapları, planları yırtıp attık. Biz milletimizin birliği, beraberliği, bu toprakları vatan kılan şuuru, tam bağımsızlık idealine bağlılığı ve bizi bir arada tutan, birleştiren, bir yapan değerle, mevcudiyetimizi ve istiklalimizi ebediyete kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.