TBMM Başkanı Şentop: Çocuğa istismar en ahlaksız suç

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK'te "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Çocuğa istismar en ahlaksız suç. Bunun takipçisi olacağız. Buna kesinlikle müsamaha gösterilmemeli. Bazı şüphe uyandırılan hususlardan bahsediliyor. Bunun da açığa kavuşturulması lazım. Mevzuatımızda yeterli düzenlemeler var. Bu şüphesiz... Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetlenmiş, kınanmış bir husus.

Yargının işleyişinin yavaşlığı konusunda hepimiz şikayetçiyiz. Bunu görüyoruz. Ancak bunun keyfi bir durum olduğu kanaatinde değilim bir hukukçu olarak. Yargının iş yükü de fazla. Yargının her türlü delili elde etmesi, değerlendirmesi gerekiyor. Kanaat oluşturulan kişiler için hemen karar verilemez.

Çocuk, kadın, yaşlılar söz konusu olduğunda bu şekilde ahlaki nitelikler söz konusu olduğunda daha hızlı sonuç için hareket etmek gerekir.

TARİKATLAR VE CEMAATLER KONUSU

İnsanlar bireysel ve fertler olarak yaşamıyorlar. Çeşitli gruplar var. Bunlar mesleki olabilirler. Mahallelerinde, sosyal hayatlarında bir arada oldukları gruplar var. Bu bütün toplumlarda böyledir. Kendi zihinlerindeki kötü varsayımları dikkate alarak değerlendirme yapmaya çalışan insanlar var. Bu kapsamda kolektif suçlamalar çok tehlikelidir.

TBMM'DE YAŞANAN ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ

Olay meydana geldikten sonra İYİ Parti'li Grup Başkanvekilini aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kendisinin sağlık durumu uygun değildi, kendisiyle görüşemedim.

Hüseyin Bey sadece benim değil hangi partiden olursa olsun sevilen, nazik bir arkadaşımızdır. Bu eylem tasvip edilecek bir şey değil. Bu görüntülerden büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim. Parlamentolarda şüphesiz tartışmalar yapılır. Bazen bu tansiyon artar. Ama fiziksel tarafa gitmemesi lazım.

Öncesinde ve sonrasında olanlar da var. Başka grupların Zafer Işık'ın üzerine gitmesiyle ilgili. Hakareti aşan sözler de var. Kimsenin kimseye vurmaması, bu olaylardan sonra darp etmemesi gerekir. Söz almak isteyen herkes söz alabiliyor. Her türlü şiddetin yanlış olduğunu ifade ediyoruz.

ÖZTÜRK YILMAZ'A BIÇAKLI SALDIRI

Geçmiş olsun dileklerimi bende iletmek isterim. Şüphesiz şahıs yakalandı, soruşturma devam ediyor. İç yüzü yargı tarafından ortaya çıkarılacaktır. Siyasetçilere yapıldığı takdirde farklı boyutları da ortaya çıkabiliyor.