TBMM Başkanı Şentop, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti

Mustafa Şentop, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya gitti. İlk olarak Adana Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden Şentop, depremde yaralanan kişilerin durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Şentop, Hatay'da 101'inci saatte enkazdan sağ olarak kurtarılan Tanem Okur (8) ile babası Cem Okur'un (42) bulunduğu odayı ziyaret etti. Baba Okur ile sohbet eden Şentop, yaralıların aileleriyle de bir araya geldi. Şentop'a ziyareti sırasında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban ile Adana milletvekilleri eşlik etti.