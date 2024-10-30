TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: Demokratik bir şekilde halledeceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz." ifadelerini kullandı
30.10.2024 - 16:09 |
Yeni Anayasa çalışmaları hakkında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye'yi tesis edeceğiz." dedi.