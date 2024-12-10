TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan, İnsan Hakları Günü mesajı: Yepyeni bir küresel sisteme ihtiyaç var

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

BM Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insanlığın ortak değerlerini yansıtması bakımından önemli bir adımdır.

Aradan geçen 76 yıla rağmen, başta eşitlik ve özgürlük olmak üzere, bu temel metnin ortaya koyduğu yüksek ideallerin hayata geçirilemediği bir dünyada yaşıyoruz.

“Tüm insanlar özgür, değer ve hak bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine kardeşlik düşünceleriyle davranmalıdırlar.”

Bugün dahi dünyanın dört bir yanında, bu yaklaşımdan mahrum bırakılan milyonlarca mazlumun sesi kulaklarımızda yankılanıyor.

Beyannamenin ilk maddesinde yer alan bu mesaj, insanlık onurunu koruyan bir düzenin temelini oluşturabilecek güçte bir ilkedir.

Haklar ve hürriyetler tüm insanlık için geçerli olmalıdır. Bazı toplulukların önceliklendirildiği, diğerlerinin ise görmezden gelindiği bir sistemin sürdürülebilir olması mümkün değildir.Haklar ve hürriyetler tüm insanlık için geçerli olmalıdır. Bazı toplulukların önceliklendirildiği, diğerlerinin ise görmezden gelindiği bir sistemin sürdürülebilir olması mümkün değildir.

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Adil ve insana yaraşır bir düzen için yepyeni bir küresel sisteme ihtiyaç vardır.

Devletlerin egemenlikte ve insanların yaratılışta eşitliğini esas alan yeni bir anlayışa ihtiyaç vardır.

Türkiye olarak, uluslararası alanda hakkaniyet ve adalet arayışlarına öncülük etmeye kararlıyız.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, başta Filistin halkı olmak üzere, zulüm ve adaletsizlikle mücadele eden herkes için barış, huzur ve umut dolu bir gelecek diliyorum.

Adaletin hüküm sürdüğü yeni bir dünya mümkün!