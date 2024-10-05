TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gazetecilere yeşil pasaport açıklaması: 10 ya da 15 yıl basın kartı taşıma şartı

Gazetecilerin yurt dışına çıkarken yaşadıkları vize problemini ortadan kaldıracak yeşil pasaport talepleriyle ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş CNNTürk canlı yayında açıklık getirdi.

HENÜZ TEKLİF GELMEDİ

Numan Kurtulmuş, "Ben o zamanda açık söyledim. Belli bir süre basında görev yapmış yeşil pasaport almasının yararlı olacağını düşünüyorum. partilerin tekliflerini olgunlaştırıp meclise getirmesi gerekiyor. Henüz teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.

10 YA DA 15 YIL BASIN KARTI TAŞIMA ŞARTI

Kurtulmuş daha önce yaptığı açıklamasında ise, "Gazeteci arkadaşlar yeşil pasaport taleplerini aylar önce bana da arz etmişlerdi. Hatta biz konuştuktan sonra TBMM’deki gruplara da ziyarette bulundular. Bu konudaki kanaatimi, o gün de çok açık bir şekilde söyledim. Belli bir süre bu mesleğe emek vermiş değerli basın mensubu arkadaşlarımıza yeşil pasaport verilmesi gayet şık, doğal bir davranış olur. 15 sene ya da 10 sene gibi bir süre bu mesleğe emek vermiş arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Tabii burada karar verecek olan TBMM’dir. TBMM’de de bu konuda teklifler değerlendirilir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bu yaklaşımı bir kere daha buradan ifade etmiş olalım. Ümit ederim ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport almaları mümkün olur." demişti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Ocak ayı başında Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan, basın mensuplarının da yeşil pasaport alabilmesine yönelik kanun teklifi, görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu'nda bekliyor.