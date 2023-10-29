TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Biz ateşten gömleği şerefle giymiş milletiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Değerli vekiller, saygıdeğer misafirler hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 100 yıl sonra bu kutsal mekanda, bu güzel törende sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. İstiklal harbimizin öncülerinin meclisindeyiz. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini imzalayarak tarihe geçirdiler. Başta Atatürk olmak üzere ilk meclisin üyelerini saygıyla anıyorum

Bu meclis tarihi kararların alındığı meclistir. Bu mecliste nice kararlar alınmış Cumhuriyet'in ilanı gerçekleşmiştir. Son Osmanlı meclisinde kullanılan bu gong bugün de buradadır. Bugünün hatırasına bunu buraya getirdik ve kullanmak nasip oldu.

Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Paşa direnişsin ateşini yakmıştır. Milletimiz büyük bir varoluş mücadelesine girişmiştir.

Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayanlar Anadolu'yu yeniden dirilme mücadelesini başlattılar. İşgale direnişin komuta merkezi içinde bulunduğumuz bu meclisti.

Vekiller bu ağır koşullar kurtuluşun yol haritasını çizmeye gayret ediyordu. En önemli dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi en önemli safhalardan birini oluşturuyordu.

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DEDEM DE SAKARYA'DA GAZİ OLDU

Şehitlerimizi Allah Rahmet Eylesin. İsmini taşıdığım dedem Numan Kurtulmuş da Sakarya meydan Muharebesi'nde gazi olmuştur

Büyük medeniyetlerin tarihe bakışı, birikim ve devamlılık anlayışı üzerindedir. Biz o ateşten gömleği şerefle giymiş bir milletiz.

Bugün de Ortadoğu'yu kan gölünü çevirmekle meşgul olduklarını izliyoruz. Filistin halkı dedelerimiz ile aynı siperde savaşmıştır. Filistinli Gazzeli şahitlerimiz dedelerimizle yatmaktadır.

Genelkurmay Başkanlığımızın şehit defterlerinde 554 Filistinli şehidimiz vardır. Onları saygıyla anıyorum.

Dün ilk meclisi şerefle dolduranlar nice zorluklardan, yokluklardan gerçek bu ülkeyi bugüne kadar getirdiler.

29 Ekim'de cumhuriyetin ilanı Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından bu binada okunmuştur. Daha istiklal savaşı devam ederken Mustafa Kemal Paşa'nın mazlum ülkelere desteği dünyanın dikkatini çekmiştir.

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YENİ BİR DÜNYA KURULACAK

Emperyalistler ya da yeni emperyalistler hangi oyunu oynasın milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve dünyada hakkın egemen olduğu bir düzene geçilecek.

TBMM daima milletimizin aynadaki sureti olmuştur. Vekil arkadaşlarımızın dile getirdiği farklı görüşler milletimizi daha doğruya ulaştırma çabasının tezahürüdür. Demokrasilerde farklı görüşlerden çekinilmez. Demokrasilerde ihtilafı bir zenginlik olarak göreceğiz.