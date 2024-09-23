TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Görevi başında çıkan çatışma sonucu şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı; aynı olayda yaralanan Polis Memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'ye de acil şifalar diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.