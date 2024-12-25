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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya "başsağlığı" telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla aradı.

25.12.2024 - 18:47 | | TBMM (AA)
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya "başsağlığı" telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla aradı.

Kurtulmuş, görüşmede, geçmiş olsun dileklerini ve uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ifade etti.

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    TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya "başsağlığı" telefonu

    TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya "başsağlığı" telefonu