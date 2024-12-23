TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir dünya sistemi inşa edilmeli
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Makedonya’da Kalkandelen Üniversitesinde düzenlenen "Yeni Küresel Sistem Arayışı" konferansında konuştu. Numan Kurtulmuş, 'Yeni bir dünya sistemi inşa edilmeli. Yeryüzündeki bütün farklılıklar bu sistemde söz sahibi olmalı.' dedi.
23.12.2024 - 14:20 |
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Yeni bir dünya sistemi inşa edilmeli. Yeryüzündeki bütün farklılıklar bu sistemde söz sahibi olmalı. Katılımcı olmaktan kastımız sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini olgunlaştırması müzakere ortamlarında tartışması ile paylaşılması önemli. Herkesin görüşlerini ortaya koyabilmesi mümkündür. Yeni sistem kapsayıcı olmalı.