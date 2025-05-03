GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDeprem sırasında İstanbul'da binanın balkonu çöktü
HaberlerGündem Haberleri Deprem sırasında İstanbul'da binanın balkonu çöktü

Deprem sırasında İstanbul'da binanın balkonu çöktü

03.05.2025 - 15:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Deprem sırasında İstanbul'da binanın balkonu çöktü

İstanbul Bahçelievler'de yıkım kararı olan 7 katlı bir binanın 2 balkonu Tekirdağ'da meydana gelen Tekirdağ'da 3.7 büyüklüğündeki deprem esnasında çöktü. Çökme sırasında balkondan düşen parçalar nedeniyle sokaktan geçen bir kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuspaşa Mahallesi Fındık Sokak üzerinde meydana geldi.

DEPREM SIRASINDA İKİ BALKON ÇÖKTÜ

Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşaltılan 7 katlı binanın yıkım çalışmaları yapılıyordu. O esnada Tekirdağ'da 3.7 büyüklüğünde İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi ve binanın 4 ile 5'inci katlarındaki 2 balkonda çökme meydana geldi.

BİR KİŞİ HAFİF YARALANDI

Çökme esnasında balkondan kopan parçalar yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü. Vatandaşlardan biri olay esnasında kaçarken üzerinde balkonlardan kopan parçalar düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Binadan kopan parçaların düştüğü ve kaçmaya çalışan vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

Olayı gören sokak sakini Metin Örnek, "Hurdacılar burada oturuyorlar. Deprem anında yukarıdan iki balkon birden çöktü. 1 yaralı var. Hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunu bilmiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.

    Güncel Haberler

    Tekirdağ'da fabrika yangını: Alevler kısa sürede tesisi sardı, ekipler müdahale edilyor
    #Gündem

    Tekirdağ'da fabrika yangını: Alevler kısa sürede tesisi sardı, ekipler müdahale edilyor

    KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz
    #Gündem

    KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz

    Deprem sırasında İstanbul'da binanın balkonu çöktü
    #Gündem

    Deprem sırasında İstanbul'da binanın balkonu çöktü